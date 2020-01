Juventus-Cagliari, il gol di Cristiano Ronaldo per l'1-0 bianconero. Video

Ecco il gol di Cristiano Ronaldo per l'1-0 della Juventus sul Cagliari nella partita di campionato del 6 gennaio 2020. La rete dell'attaccante portoghese è arrivata all'inizio del secondo tempo dopo un avvio nel quale i bianconeri hanno spinto ma senza mai riuscire a bucare la difesa avversaria.

La rete di Cristiano Ronaldo che ha sbloccato una partita complicata per la Vecchia Signora, è arriva in una azione nella quale il Cagliari controllava il pallone nella propria difesa, poi la disattenzione che ha permesso a Ronaldo di approfittarne per battere a rete e trafiggere il portiere del Cagliari per l'1-0 della formazione bianconera.