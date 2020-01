Serie A, Juventus-Cagliari: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Appuntamento alle ore 15 di lunedì 6 gennaio per la Juventus, che giocherà contro il Cagliari la prima partita del 2020. L'incontro sarà trasmesso da Sky Sport Serie A (202 e 241 satellite) e Sky Sport (252 satellite), ma sarà acquistabile anche in streaming su NowTv. I bianconeri, al vertice della classifica con 42 punti, come l'Inter, devono lasciarsi alle spalle la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio e tornare subito alla vittoria per evitare di compromettere il cammino in Serie A. Il Cagliari è una delle rivelazioni di questa stagione, ma viene da due sconfitte consecutive, contro Lazio e Udinese.



