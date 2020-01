All'indomani del ritorno sulla panchina del Perugia, Serse Cosmi ha postato un messaggio di affetto ai tifosi del Grifo per l'entusiasmo tributatogli dopo il suo ritorno. "“Gli uomini veri amano più il ritorno che.... la partenza”. Grazie Perugia", ha scritto Cosmi sul suo profilo Instagram intorno alle 13 di domenica 5 gennio (foto di Loris Cerquiglini). Cosmi è tornato sulla panchina biancorossa dopo l'esonero di Massimo Oddo ed è atteso dalla sfida in casa del Chievo Verona del prossimo 18 gennaio per una gara che potrebbe essere cruciale per rilanciare le ambizioni di promozione del Perugia.



