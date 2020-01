Domenica 5 gennaio 2020 riprende il campionato di Serie A con la partita Brescia-Lazio, in programma alle ore 12.30. Il match sarà trasmesso su Sky e vede di fronte due squadre che vivono momenti diametralmente diversi. La Lazio viene dalla vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus, a Doha, per 3-1 (guarda il commento dell'allenatore Simone Inzaghi) e 36 punti in classifica, a sei lunghezze dal vertice, occupato da Juventus e Inter a quota 42. Il Brescia, invece, naviga nei piani bassi della classifica, con solo 14 punti, terz'ultima davanti a Spal e Genoa: le "rondinelle" hanno assoluto bisogno di punti per non perdere il treno salvezza.