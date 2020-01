Nathael Julan, il giovane attaccante morto dopo 4 giorni di agonia. Calcio francese in lutto

Si chiamava Nathael Julan, aveva 23 anni, ed era un attaccante del Guingamp, formazione di calcio francese che disputa il campionato di Ligue 2 in Francia. E' morto dopo quattro giorni di agonia per le ferite riportante in un terribile incidente stradale. Il calcio francese è sotto choc. Julan aveva perso il controllo della sua vettura il 30 dicembre, mentre tornava a casa dopo l'allenamento del pomeriggio. Era finito fuori strada e la sua auto aveva preso fuoco.

I soccorsi erano stati immediati, ma i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita. E' stato il club a dare la notizia della sua morte sui social: "Il club ha avuto l’immenso dolore di apprendere - ha scritto - la morte del suo giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze alla famiglia”. La società ha annullato l'amichevole prevista contro il Concarneau. Nato nel 1996, Julan era cresciuto nelle file del Le Havre. Era poi passato al Guingamp in Lega 1 dove è tornato (in Lega 2) dopo un prestito al Valenciennes. Centinaia i messaggi di cordoglio alla società, migliaia quelli sui social.

