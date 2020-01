Ternana, due obiettivi sfumano, Leone cambia strategia

Per il reparto avanzato della Ternana spunta Rosseti (26 anni ad agosto, 50 presenze e 7 gol negli ultimi 2 anni e mezzo ad Ascoli, ex vivaio Juventus, ex Siena, Cesena e Lugano, alle spalle 28 gare e 3 reti dalla Under 18 alla under 21). Il diesse ascolano Tesoro sarebbe pronto a cederlo in prestito (contratto in scadenza a giugno 2021) ma per adesso Leone (condizionale doveroso) seguirebbe altri obiettivi. Con l’argentino Vazquez “blindato” dalla V. Francavilla l’unico bomber di razza (in categoria) raggiungibile sarebbe Fella (1993, ovviamente visto l’ottimo girone di andata disputato il Monopoli intende monetizzare la sua eventuale cessione). In difesa la possibile partenza di Bergamelli (improbabile) o Diakité (verosimile, ma l’ingaggio “pesante” frena gli acquirenti) potrebbe essere colmata con Riccardi (1996, ex vivaio Udinese, ex Sud Tirol, poco utilizzato a Lecce dopo il ruolo da protagonista rivestito nell’anno della promozione in B). Per la corsia destra si complica Calapai (il Catania cerca di trattenerlo).