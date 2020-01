Michael Schumacher compie 51 anni, auguri Ferrari: "Il più grande di sempre"

Indimenticabile Michael Schumacher. Oggi è il giorno del suo compleanno, compie 51 anni, e la Ferrari osanna il pilota tedesco con un doppio Tweet.

"Tanti Auguri Michael. Siamo tutti con te", dice la scuderia di Maranello: #KeepFightingMichael, l'hashtag a corredo nel messaggio. Il sette volte campione del Mondo di F1 (5 con la Ferrari) è costretto a letto dal 2013, dopo un tragico incidente sugli sci in Francia. Tantissimi gli auguri che stanno arrivando in queste ore al campione tedesco da tutto il mondo della F1 dai tanti tifosi e appassionati.

Un campione leggendario che la Ferrari ricorda con i numeri: 5 campionati del mondo, 72 gare vinte, 58 pole position, 53 giri veloci e 116 podi. "Le statistiche parlano da sole", recita il tweet. Ve li riproponiamo: uno a distanza di poche ore dall'altro.

The stats speak for themselves...



Simply the best ever #essereFerrari #KeepFightingMichael pic.twitter.com/aVDe7dgtJB