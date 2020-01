Var, si cambia ancora: niente moviola per il fuorigioco di pochi centimetri

Arriva una novità importante sul fuorigioco e sul Var. L'Ifab infatti ha stabilito che la moviola non potrà più intervenire sul fuorigioco per "pochi centimetri". Si restituisce potere ai guardalinee introducendo il concetto di tolleranza per tornare allo spirito originario del Var: risolvere soltanto gli errori "chiari ed evidenti". Questa la spiegazione del segretario generale dell'Ifab, Lukas Brud: "In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco - si legge su La Repubblica - ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni". Il cambiamento potrebbe essere effettivo con la ripresa della Champions League a febbraio.