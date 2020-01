Sirci dalle Filippine annuncia: "De Cecco lo vogliono in Brasile, ma al 95% resta con noi"

“Sta facendo persino meglio dello scorso anno. Lui sta bene a Perugia e noi siamo contenti di lui. Credo di poter dire che resterà al 95%. Forse potrebbe essere sulle sue tracce un club brasiliano, ma siamo pronti con un eventuale piano B che non sarò certo io a svelarvi. Ma, come ripeto, penso che rimarrà da noi. Quanto a Bruno non sarei così sicuro che lascerà l’Italia, Toniutti ha rinnovato due anni in Polonia, Giannelli a Trento, vedremo...”. Parole e musica di Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad, sulla questione dei tanti giocatori in scadenza, a cominciare dal palleggiatore argentino Luciano De Cecco. Sirci, in vacanza a Manila nelle Filippine, ha annunciato la volontà di rinnovare il contratto con tutti i big della squadra.

Luca Mercadini