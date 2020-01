C'è un nome nuovo per la difesa della Ternana, ma prima...

Sondaggio della Ternana con il Lecce per Riccardi (difensore centrale mancino, 24 anni ad aprile, in casacca giallorossa da 2 anni e mezzo con 17 presenze complessive e 2 gol realizzati nel torneo di C vinto nel 2018, ex vivaio di Udinese e Verona ed ex Sud Tirol, con 9 gare all’attivo nel primo semestre del 2017). L’aitante difensore di Monfalcone (188 centimetri di altezza) potrebbe (condizionale doveroso) rappresentare la soluzione per l’eventuale partenza di Bergamelli. Partenza possibile, ma niente affatto scontata, esattamente come il ventilato scambio Iannarilli-Vitali con la Viterbese (il primo, titolare nelle prime 9 giornate e poi relegato in panchina, potrebbe cercare spazio altrove ma il secondo, utilizzato in 16 partite nella squadra gialloblù, a Terni sarebbe inevitabilmente chiuso da Marcone e Tozzo). Nel mirino di Leone il laterale destro Calapai (ex Modena e Carpi, in uscita dal Catania, contatti in corso col procuratore Dattola) e gli attaccanti Fella del Monopoli e Vazquez della V. Francavilla. Acquirenti cercansi per Diakité e Repossi, mentre Onesti e Niosi potrebbero partire in prestito per tornare alla base a giugno. Un mercato, insomma, molto interessante.