Il mercato entra nel vivo, tre giocatori nel mirino della Ternana

Nel mirino della Ternana un laterale destro capace di difendere e di “spingere” e un attaccante da doppia cifra. Per il primo ruolo nel mirino Calapai (1993, in uscita dal Catania, 52 gare e 4 reti in rosso-azzurro nell’ultimo anno e mezzo, in passato 100 presenze in B tra Modena e Carpi, sondato nei giorni scorsi il suo procuratore Dattola). Per il secondo ruolo riflettori puntati su Fella (1993, nella passata stagione 11 reti con la Cavese, in questa 12 col Monopoli, che ovviamente intende monetizzare la sua eventuale cessione dopo averlo ingaggiato a parametro zero a luglio). L’alternativa è rappresentata dall’argentino Vazquez (1993, nello scorso torneo 8 gol a Siracusa, in quello attuale 7 reti a Francavilla). Viceversa si allontana Di Piazza (trattativa in fase avanzata tra Catania e Modena), ma il mercato della Ternana resta caldo.