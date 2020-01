Cristiano Ronaldo, la prima foto del 2020 è per Georgina: ecco la dedica di Capodanno

Se l'ultima foto del 2019 l'aveva immortalato a fianco alla mamma, a poche ore dalla mezzanotte, nel giorno di Capodanno Cristiano Ronaldo pensa al suo amore, Georgina Rodriguez. L'attaccante della Juventus ha pubblicato intorno alle 19 del 1 gennaio 2020 una foto in bianco e nero mentre bacia la sua compagna, accompagnata dalla dedica: "Feliz Ano, meu Amor! ❤️Que 2020 seja um ano repleto de amor, saúde, paz e sucesso para todos! Happy New Year to all!". Una dichiarazione semplice e genuina verso la compagna che lo segue assiduamente in tutte le sue apparizioni, sportive e non, ed è la protagonista principale delle sue pubblicazioni su Instagram.



