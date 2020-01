Anche l'ex campione della Juventus, Alessandro Del Piero, ha affidato ai social network il proprio messaggio di auguri alle migliaia di fan e follower. Il breve video pubblicato dalla bandiera bianconera, tuttavia, è stato tutt'altro che euforico: anzi, anche un po' triste. Sia per il look di Del Piero che per il contenuto, piuttosto scialbo e scontato. L'amore dei fan per "Pinturicchio", però è rimasto immutato e sono stati migliaia i follower a rispondere ad Alex Del Piero ricambiando gli auguri o lasciando un messaggio di buon anno.



