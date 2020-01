Perugia, Capodanno di riflessione sul futuro di Oddo

Il modo peggiore per chiudere il girone di andata. Perché il Perugia perde, butta via la possibilità di chiudere al quarto posto, ma soprattutto lascia una brutta sensazione. Quella di una squadra svuotata di energie fisiche e mentali, nervosa (altre due espulsioni, con il Chievo alla ripresa sarà ancora emergenza), regredita a livello di gioco e a rischio spaccatura con l’ambiente. Il coro finale “fuori le palle” e i fischi al momento del classico saluto tra giocatori e curva Nord, sono la fotografia del momento. E per fortuna arriva la sosta. Utile a recuperare energie, giocatori e, perché no, anche qualche idea. Ma anche per rinforzare una squadra che, se vuole davvero essere ambiziosa, ha bisogno di almeno un rinforzo, di qualità ed esperienza, per reparto. Sarà dunque un Capodanno di riflessione per la società, domenica rimasta in silenzio, che ragionerà anche sulla posizione e il futuro di Massimo Oddo. Con il Venezia arriva la sesta sconfitta in campionato, la seconda al Curi. Così il Grifo chiude il girone di andata all'ottavo posto (con gli stessi punti della sesta) a quota 27: -7 dalla seconda e +5 sulla zona play out.

Nicola Uras