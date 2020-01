Ferrari, i consigli di Briatore: promuove Leclerc, cosa dice sul futuro di Hamilton

Flavio Briatore ha commentato l'ipotesi di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2021. Ed è stato categorico. "Se dovessi scegliere tra lui e Leclerc terrei Leclerc, che è bravo e costa anche meno", ha detto l'ex manager di Formula 1 ai microfoni di Rai Gr Parlamento. Briatore si è anche espresso anche su un eventuale passaggio di Toto Wolff alla Rossa, assieme a Hamilton: "Non penso proprio, Toto è azionista della Mercedes e non vuole andare altrove, ma non sarebbe comunque la soluzione".

La convinzione di Briatore riguarda anche la macchina: "E' quello che conta. La Renault ha pagato tantissimo Ricciardo, ma avrebbe fatto meglio a investire nello sviluppo della vettura. A Maranello devono lavorare per avere una macchina che arrivi a mezzo decimo dalla Mercedes, poi conterà il pilota”.