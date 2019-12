Il baby fenomeno Haaland al Borussia Dortmund: bruciate la Juve e le altre big

È ufficiale: Erling Haaland si trasferisce al Borussia Dortmund. Il club tedesco annuncia l’ingaggio del talento del Salisburgo recentemente accostato anche a Juventus (per via degli ottimi rapporti tra Paratici e l'agente Mino Raiola) e Manchester United. Il 19enne norvegese ha firmato con i gialloneri un contratto fino al 2024. Haaland si unirà ai nuovi compagni il 3 gennaio, per prendere parte al ritiro di Marbella. In 14 partite di campionato con il Salisburgo, l’attaccante ha segnato 16 gol. In Champions sono otto i centri in sei gare.