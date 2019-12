Ibrahimovic, chi è la compagna Helena che ha spinto l'attaccante al ritorno al Milan

C'è un segreto per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ed è quello della compagna Helena Seger. Una donna bella e riservata, un portamento d'altri tempi ed è stata lei che ha spinto l'attaccante svedese a vestire ancora la maglia rossonera.

Nata il 25 agosto 1970, Helena Seger ha 49 anni. Ne ha undici in più rispetto al 38enne giocatore del Milan. Una donna riservata, ex modella ricca di fascino che non ha nemmeno un profilo Instagram preferendo restare lontana dai riflettori.

Bionda, svedese come Zlatan, Helena ha rinunciato alla sua carriera per seguire Ibra. Ama tornare in Svezia a fine carriera, ma per ora ha preferito l'Italia, Milano. Sponda Diavolo.