Juventus, Cristiano Ronaldo oltre i gol. Firma con dedica di CR7 sulla tesi di uno studente: "Un buon lavoro"

Il sogno di Matteo Poggesi è diventato realtà, Cristiano Ronaldo ha autografato la tesi del neolaureato di Arezzo. Il 25 ottobre il giovane di Terranuova Bracciolini si era laureato in Economia e Commercio a Firenze con una tesi dal titolo “Marca come identità aziendale: il caso CR7”, poi aveva lanciato un appello sui social al calciatore portoghese che nel giro di poche ore era diventato virale. Ora l’annuncio sui social: “La mia storia è arrivata fino a Torino e Cristiano mi ha firmato la tesi”. La sua ricerca è stata spedita, come da lui stesso raccontato, nelle scorse settimane in Piemonte grazie al supporto di un componente valdarnese dello staff di Maurizio Sarri che ha gentilmente portato due copie a Cristiano Ronaldo: una per autografarla ed una come regalo. CR7 ha ringraziato Matteo autografando la copertina e con una dedica speciale in spagnolo al suo interno: “Per Matteo, un lavoro molto buono. Grazie per tutto. Un abbraccio”.

