Caos a Catania, lettera del club ai giocatori: "Trovatevi un'altra squadra"

Altro che regali. In casa Catania regna il caos, con il futuro economico del club sempre più difficile. E così la società rossoazzurra ha deciso di inviare una inedita "lettera di Natale", nella quale si invitano esplicitamente dieci giocatori della rosa a cercarsi un'altra sistemazione. Il finimondo è scoppiato dopo che il testo è stato pubblicato dal sito "TuttoC". Questi i passaggi più significativi: "Cari ragazzi, (...) abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della Società. Il Calcio Catania Spa non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche".