Ibrahimovic, abito nero e occhi rossi: così fa sognare i tifosi del Milan su Instagram

Ibra al Milan è ormai una certezza, siamo ai dettagli. E che manchi ormai solo l’ufficialità per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero, c'è anche l'ultimo indizio che l'attaccante svedese ha dato in pasto al suo vasto pubblico di fan, soprattutto tifosi del Diavolo, grazie ai social e a una foto.

Il giocatore 38enne sta per firmare con il club rossonero un contratto di sei mesi, e su Instagram, l’ex Inter e Juventus ha pubblicato sul suo profilo una foto che lo ritrae in abito scuro, in stile Iene e gli occhi rossi, da ’indiavolato'. Non c'è alcuna parola, ma la fotografie è eloquente.