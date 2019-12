Valentino Rossi e il suo futuro: "Se va in un certo modo meglio non proseguire"

Valentino Rossi e il suo futuro. Il Dottore non ne fa segreto, è alle porte un anno cruciale per lui dove non sono escluse decisioni clamorose. "Dovrò essere più forte di quest'anno - ha detto Valentino Rossi che ha 41 anni - altrimenti è meglio non proseguire".

Le dichiarazioni del nove campione del mondo sono riportate da it.eurosport.com e fanno riferimento a quello che potrebbe succedere nel 2021 con la sua carriera interrotta, nel caso, nel MotoGp.

Magari a favore di competizioni come le corse automobilistiche di durata. Valentino Rossi, terzo nell’ultima 12 Ore del Golfo al volante della Ferrari, ha parlato del suo prossimo futuro proprio al termine della manifestazione di Abu Dhabi. In questo momento sta trascorrendo un periodo di vacanza lontano dall'Italia.