Calciomercato Inter: Kulusevski in pugno, gli altri due nomi per giocarsi lo scudetto con la Juventus

L'Inter è in pausa, non sta a guardare ma opera sul mercato in questi giorni di stop del campionato. Poco prima di Natale vertice fra Steven Zhang, Beppe Marotta e Luca Percassi che ha avuto come oggetto Dejan Kulusevski.

Accordo di massima per il giocatore, come rivela Sport Mediaset, con lo svedese terminerà la stagione a Parma e poi si trasferirà a Milano a giugno per 35 milioni di euro. Nell'immediato, Antonio Conte cerca rinforzi per essere competitivo per lo scudetto dove se la sta giocando in testa a testa con la Juventus. Obiettivo un centrocampista e un esterno sinistro. L'obiettivo è Arturo Vidal. Marotta sarebbe arrivato ad offrire 15 milioni per averlo subito, ma il Barcellona per ora non scende dalla richiesta di 25. Inseguito anche Marcos Alonso: i nerazzurri avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto, ma il Chelsea ha ben altre pretese per lasciare il giocatore. Aperta la soluzione che porta a Matteo Darmian.