Volley, gli auguri di Buon Natale del giocatori della Sir Safety Conad Perugia

Giorno di Santo Stefano in campo per la Sir Safety Conad Perugia, che per la prima giornata del girone di ritorno della Superlega di pallavolo alle 18 affronta il Top Volley Cisterna al PalaBarton. L'impegno agonistico non ha impedito ai Block Devils di vestire però i panni degli attori in un simpatico video, creato in occasione delle feste di Natale e fine anno. Auguri speciali (GUARDA IL VIDEO) per i quali nessuno si tira indietro, a cominciare da coach Vital Heynen, che per l'occasione collauda un nuovo schema di gioco, destinato a sorprendere gli avversari e a festeggiare Natale e Capodanno nel migliore dei modi. Auguri con il sorriso con Luciano De Cecco, Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e Filippo Lanza,