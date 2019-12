Milan, Ibrahimovic è in arrivo: affare ai dettagli

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan. Nel giorno di Natale arrivano certezze sull'approdo dell'attaccante svedese, 38 anni, in rossonero.

La trattativa è ormai in dirittura di arrivo tanto che si prospetta una presenza di Ibra a Milanello dopo la sosta natalizia, quindi alla ripresa del 30 dicembre. Zlatan non vuole smettere e altre destinazioni non lo allettano ed è pronto ad accettare la proposta di Boban e Maldini che è avallata, come riferisce repubblica.it , dall'ad Gazidis. Il contratto da firmare è di sei mesi con la clausola di estensione per un altro anno legata al numero di gol.