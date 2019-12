Atmosfera molto estiva e molto poco natalizia per Cristiano Ronaldo. La stella portoghese della Juventus ha postato una foto su Instagram insieme a Georgina Rodriguez (leggi: il giallo del matrimonio in Marocco) e i loro figli da una spiaggia, insieme a un Babbo Natale un po' improvvisato. Dopo la delusione in Supercoppa Italiana - dove la Juventus ha perso per 3-1 contro la Lazio (malgrado l'assiste per il gol di Dybala, guarda qui) - Cr7 è andato a recuperare le energie, fisiche e mentali, al caldo, anzichè in una classica meta invernale. Ma dove si trova la star bianconera? Forse a Madeira, sua isola natale, o ha scelto le coste della Spagna, della Grecia o dell'Italia?