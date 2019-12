Sci, paurosa caduta al gigante parallelo dell'Alta Badia per lo sciatore svizzero Mauro Caviezel . Il video

Paurosa caduta con gli sci per l'atleta svizzero Mauro Caviezel (classe 1988) durante il gigante parellelo di Coppa del Mondo in Alta Badia, sulla difficile pista della Gran Risa. Durante la sfida con il russo Pavel Trikhichev, valevole per i sedicesimi di finale, lo sciatore svizzero perde il controllo degli attrezzi, si intraversa prima del salto, ruota su se stesso e atterra pesantemente sulla neve ghiacciata.

Guarda il video Eurosport della paurosa caduta

Impatto particolarmente violento che lascia per un attimo tutti con il fiato sospeso. Per fortuna Caviezel si rialza immediatamente, anche se con un ginocchio dolorante. Per la cronaca la gara è stata vinta dal norvegese Rasmus Windingstad, al primo successo in carriera. Male gli italiani. I migliori, Hannes Zingerle e Simon Maurberger, sono stati eliminati ai sedicesimi.