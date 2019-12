Allegri, le scommesse sul suo futuro: dove lo vedono i bookmaker dopo il ko della Juventus in Supercoppa

Molti tifosi della Juventus rimpiangono Max Allegri dopo la sconfitta dei bianconeri in Supercoppa Italiana contro la Lazio per 3-1 (Leggi).

Ma quale sarà la prossima panchina del tecnico di Livorno? Le scommesse sono aperte e alla borsa delle quote Sisal Matchpoint, Allegri che con la Juventus ha ancora un anno di contratto, viene dato su due panchine in particolare: quella del Paris Saint Germain e del Bayer Monaco. I francesi sono in cima alla lista delle quote a 3,50, i tedeschi a 4,50. Si avvicinano comunque, Manchester City (7) e Manchester United (9). Gli analisti vedono a 12 Real Madrid, Arsenal e Napoli, mentre vederlo ancora allenare la Juventus pagherebbe 33.