Anna Falchi si spoglia per la Lazio e sfotte la Juve. Esultano i fan: la Supercoppa diventa Superpoppa

Anna Falchi festeggia con una foto in reggiseno che mette in mostra il suo prosperoso seno e con uno sfottò nei confronti della Juventus, la vittoria della sua Lazio nella Supercoppa italiana.

L'attrice e showgirl, nota per la sua incrollabile fede biancazzurra, al termine della partita pubblica su Instagram una foto in bianco e nero e commenta ironica: "Non so come mai... ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero". Poi il chiaro riferimento alla partita: "Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato). GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO".

Pioggia di like e migliaia di commenti, non solo di laziali felici, ma anche di fan che si complimentano con Anna Falchi per le sue forme. Tra i più spiritosi sicuramente l'utente Adrianocarlisam "W la superpoppa!!!!".

