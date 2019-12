Supercoppa italiana 2019 alla Lazio: quanti soldi hanno portato a casa biancocelesti vittoriosi e la Juventus

La Lazio ha vinto la Supercoppa italiana 2019 con il successo per 3-1 sulla Juventus. Ma quanto vale questo successo ottenuto dai biancocelesti a Ryad sulla Vecchia Signora, oltre l'importantissima gloria?

Il trofeo ribattezzato “Coca-Cola Supercup” per l'accordo tra la Lega Serie A e la multinazionale, sponsor dell’evento, porta con sé regole abbastanza chiare in tema di finanze.

Esiste infatti un accordo che è stato raggiunto dalla Lega Serie A e che prevede che la finale si debba disputare in Arabia Saudita per tre edizioni sulle cinque organizzate tra il 2018 e il 2022 (deve quindi tornare un'altra volta). Un accordo che ha visto praticamente raddoppiare i proventi totali della competizione.

Juventus e Lazio portano a casa 3,375 milioni di euro a testa per l’edizione 2019 e in più 750.000 euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7,5 milioni di euro. Le spese sono state a carico degli organizzatori. Come precisa Calcio e finanza, l'accordo porterà un totale di 22,5 milioni di euro in tre edizioni.