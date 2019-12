Non usa mezzi termini l'ex gloria rossonera, Zvonimir Boban, per commentare la sconfitta del Milan contro l'Atalanta. "Oggi non abbiamo giocato, c’è stata solo una squadra. Fa molto male, è stato un Milan imbarazzante. Abbiamo fatto partite su livelli diversi e speravamo di continuare, non ci dobbiamo demoralizzare però deve farci pensare tanto e bene". Boban, Chief Football Officer del Milan, non butta comunque via "l'ultimo mese e mezzo di risultati" e conferma la fiducia al tecnico Stefano Pioli, subentrato ad ottobre a Marco Giampaolo. E sul calciomercato? "Probabilmente succederà qualcosa e cercheremo di rinforzarci, di più non posso dire".