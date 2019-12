A poche ore dalla discesa in campo di Juventus e Lazio per la Supercoppa Italiana 2019, Mario Mandzukic ufficializza di fatto l'addio alla Vecchia Signora. E lo fa con un video su Twitter, dove si vede l'attaccante croato a Doha, in Qatar, che parla con alcuni dirigenti dell'Al Duhail. Se l'ormai ex bianconero approdasse nel paese arabo, in quella squadra ritroverebbe l'ex compagno Medhi Benatia. E' comunque ormai questione di ore per l'ufficialità, dopo che Mandzukic, uno degli idoli della tifoseria bianconera, in questa stagione non è stato mai impiegato in campo da Maurizio Sarri.



