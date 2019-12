Supercoppa Italiana 2019, le formazioni di Juventus-Lazio: Sarri scioglie un dubbio, Inzaghi ha deciso

Juventus e Lazio in campo per la Supercoppa Italiana 2019. A Riyad alle 17.45 di oggi, domenica 22 dicembre, si gioca la Coca Cola Supercup. Maurizio Sarri deve sciogliere un ultimo dubbio sulla formazione, ma la scelta sembra fatta per i bianconeri.

Tutto chiaro, invece, in casa biancoceleste. La rifinitura non ha dato, in apparenza, certezze all'allenato della Juventus che è orientato a comunicare i nomi dei titolari nella riunione tecnica. La Juventus, a quanto trapela, giocherà comunque con il trequartista con Ramsey dietro i due attaccanti Dybala e Ronaldo.Escuso quindi dal primo minuto Higuain che potrebbe essere la carta da giocare durante il match. A centrocampo Pjanic con Matuidi e Bentancur mentre in difesa Cuadrado e Alex Sandro esterni, centrali De Ligt e Demiral. Nella Lazio, appare tutto chiaro alla vigilia per Inzaghi. Tandem avanzato Immobile-Correa e centrocampo con Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Luiz Felipe con Acerbi e Radu davanti a Strakosha.