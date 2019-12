Capone e il solito Iemmello, il Perugia batte l'Entella e si rilancia

Capone e Iemmello rilanciano il Perugia. Dopo un pareggio ed una sconfitta rimediati nelle ultime due gare, il Grifo supera l’Entella per 2-0 grazie alla reti realizzate dal talentino di proprietà dell’Atalanta al 16’ del secondo tempo, e da Iemmello in pieno recupero. Ad inizio gara le entrambe le squadre faticano a creare, ma nel giro di un minuto sia il Perugia che l’Entella vanno vicini al vantaggio. Al 14’ Iemmello sfiora il palo con un destro di prima. De Luca spaventa poi Vicario con un sinistro da buonissima posizione che termina sopra la traversa. Tra il 28’ ed il 32’, i grifoni di Donatelli (che sostituisce Oddo, squalificato dopo l’espulsione rimediata a Cremona) costruiscono altre tre nitide palle gol. Un paio con Buonaiuto che al 32’ centra la traversa dal limite anche per via del provvidenziale intervento di Contini, ed alla mezzora con Capone che impegna il portiere ligure che devia in corner. Al rientro in campo il Grifo si rende pericoloso in più occasioni. Iemmello ci prova tre volte dal 6’ (quando spreca da ottima posizione) al 14’. Al 9’, invece, Buonaiuto si guadagna un corner con un insidioso destro a giro. E dai e dai, al 16’ Capone fa finalmente esplodere il Curi con una girata tutta talento ed istinto che lascia immobile Contini. Per l’ex Pescara è il secondo gol in campionato. Avanti 1-0, il Grifo al 20’ va a centimetri dal raddoppio con Buonaiuto che colpisce il secondo legno personale di giornata. L’Entella resta sorprendentemente a galla anche perché Falzerano si divora il colpo del ko al 28’. Nel finale in cui c’è spazio anche per Falcinelli che subentra a Capone, l’Entella non sfonda, ed in pieno recupero, al 49’, Iemmello, al quattordicesimo centro in campionato, firma il meritato 2-0 in contropiede. Il Grifo aggancia così il terzo posto in attesa del match del Frosinone impegnato a Benevento.

Carlo Forciniti