La Fiorentina ha esonerato l'allenatore Vincenzo Montella. Nonostante la boccata d'ossigeno dopo l'1-1 con l'Inter, alla dirigenza viola non è andata giù la sconfitta per 1-4 di venerdì sera allo stadio Franchi con la Roma. "La decisione del club - spiega una nota - arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto proprietà e dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore". La Fiorentina attualmente è 14esima in classifica con 17 punti totalizzati, peggio di Verona, Bologna e Sassuolo.