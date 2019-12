Grande attesa domenica 22 dicembre per l'edizione 2019 della Supercoppa italiana. L'incontro si giocherà alle ore 17.30 a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita, e sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. La partita vedrà di fronte la Juventus di Maurizio Sarri, che ha vinto l'ultimo campionato di Serie A e la Lazio di Simone Inzaghi, che si è aggiudicata la Coppa Italia della passata stagione, battendo 2-0 l'Atalanta. La sfida si disputa a pochi giorni dalla prima sconfitta stagionale dei bianconeri, avvenuta proprio contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma per 3-1. Dopo il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo, i biancocelesti hanno ribaltato la partita con i gol di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo.