Giudice sportivo, stop per Oddo: multa di 5.000 euro al tecnico e a Goretti

La trasferta contro la Cremonese costa cara. Al Perugia. A Oddo. A Goretti. Il tecnico non sarà in panchina contro l’Entella. Dopo l’espulsione inflitta dall’arbitro Baroni, il giudice sportivo ha squalificato l’allenatore del Grifo per una giornata, comminandogli anche una multa di 5.000 euro “per avere - si legge nel comunicato ufficiale -, al 48' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo ad un assistente un'espressione gravemente irrispettosa”. Contro l’Entella, Oddo sarà sostituito dal vice, Donatelli. Anche a Goretti, direttore dell’area tecnica del Perugia, è stata comminata una multa di 5.000 euro “per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, urlando, espresso una critica all'operato arbitrale”. Un malumore che potrebbe essere stato generato, chissà, dal gol del provvisorio 1-0 segnato in sospetto fuorigioco da Claiton.