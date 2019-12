Sir Sicoma Monini in Polonia, caccia al tris in Champions

È già a Varsavia la squadra della Sir Sicoma Monini Perugia, partita subito domenica 15 dicembre dopo il successo in campionato con Modena che ha garantito ai Block Devils il secondo posto nel girone d’andata. Martedì 17 di nuovo in campo nella “Torwar Hall” della capitale polacca contro la formazione del tecnico italiano Andrea Anastasi. De Cecco e compagni cercano una vittoria che sarebbe oro in ottica qualificazione. Per Leon e Heynen una gara speciale, con il ritorno in Polonia. Fischio d’inizio alle ore 20.30 con diretta web sulla piattaforma streaming Dazn.