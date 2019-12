La Fiorentina segna con Vlahovic e pareggia con l'Inter: l'esultanza di Ciccio Graziani - video

Esultare lanciando una bottiglietta: quante volte si è visto in campo. Più difficile farlo (e vederlo) in studio. Non per Ciccio Graziani che alla rete nei minuti di recupero della Fiorentina contro l'Inter per l'1-1 finale dei viola, si è lasciato andare all'esultanza negli studi di Rtv38.

Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982, ex di Torino, Fiorentina e Roma, era infatti ospite di una seguitissima trasmissione sportiva di Rtv38. La partita veniva seguita in diretta dagli ospiti in studio e le sorti della Fiorentina sembravano ormai segnate (sotto 1-0). Fino al gol di Vlahovic al minuto 92 che ha fatto schizzare Ciccio dalla sedia con lancio della bottiglietta.