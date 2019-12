Champions, sorteggi morbidi per Juventus e Atalanta: Napoli a rischio

La Juventus pesca il Lione dall'urna dei sorteggi Champions (andata in Francia). Abbordabile anche il turno per l'Atalanta che trova il Valencia (prima in casa). Difficilissimo l'impegno del Napoli negli ottavi: c'è il Barcellona con andata in Spagna. Gli altri accoppiamenti sono Chelsea-Baynern, Atletico Madrid-Liverpool, Paris Saint Germain-Borussia, Real Madrid-Manchester City, Tottenham-Lipsia.