Valentino Rossi su Ferrari vince nella 12 Ore del Golfo, sempre più tentato dalle auto - le foto

Date un volante a Valentino Rossi e il risultato col Dottore è assicurato. Un debutto da sogno. Valentino ha vinto su Ferrari all'esordio nella 12 Ore del Golfo. E già si fantastica su un suo futuro lontano dalle due ruote per approdare alle auto.

L’equipaggio formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci al volante della Ferrari 488 GT3 di Monster VR46 Kessel ed il successo è arrivato nella classe Pro-Am.

Valentino, come risultato assoluto, ha terminato al terzo posto assoluto questa 12 Ore del Golfo. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, non aveva mai guidato in precedenza la Ferrari 488 GT3. Il terzetto aveva chiuso in testa anche la prima metà di gara e nella seconda, nonostante una panne della vettura che ha fatto perdere secondi preziosi ai leader della classe, ha confermato l’ottima prestazione nelle rimanenti sei ore di gara.