Grande Sir, fa fuori Modena 3-1 e si prende il secondo posto al giro di boa

Una grande Sir Safety Conad strapazza Modena nel big match e si prende il secondo posto con una giornata di anticipo sulla conclusione del girone di andata di Superlega. In un PalaBarton sold out e caldissimo, Leon e compagni si impongono 3-1 vincendo il primo set 25-21 grazie a un ottimo attacco e contrattacco. Modena si rifà sotto nel secondo parziale che chiude 25-18. Ma la squadra di Heynen è in grande serata e si riprende subito portando a casa il terzo game (25-20) con un colpo finale di Lanza. Nel quarto set decide un muro di Podrascanin per il 25-19 e la grande festa sugli spalti dei tifosi di Perugia.