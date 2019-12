Gubbio in caduta libera, al Barbetti passa anche la Fermana

Il Gubbio perde ancora. Al Barbetti passa la Fermana e la squadra di Torrente continua a precipitare in classifica. Decisivo un gol in apertura di match di Petrucci. Nel primo tempo da segnalare pure un rigore parato da Ravaglia a Cognigni. Nella ripresa i rossoblù ci provano con volontà ma con poca lucidità. E così arriva un'altra sconfitta per Malaccari e compagni. Gubbio a quota 15, sempre quart'ultimo a -3 dalla salvezza, a preoccupare però è soprattutto l'assenza di idee e qualità.