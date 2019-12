Sono tre le partite di domenica 16 dicembre in cui le quote offerte dai bookmakers sono più alte rispetto alle statistiche matematiche date dalle prestazioni delle squadre che scenderanno in campo. Ecco quindi tre pronostici che rappresentano un'occasione ghiotta per gli amanti di scommesse sportive di questa giornata.



Carpi-Sambenedettese (Serie C - girone B, ore 17.45): la vittoria dei padroni di casa è pagata 1.80/1.85 e tra le mura amiche vantano un ruolino da record con 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta. I gol fatti sono 19, solo 5 quelli subiti. Gli ospiti, invece, in trasferta hanno collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, subendo 13 gol e realizzandone 12. La vittoria del Carpi, sulla carta, è possibile e ben pagata.



Bordeaux-Strasburgo (Ligue 1 Francia, ore 15): lo Strasburgo in trasferta ha vinto solo una volta quest'anno, con un pareggio e sei sconfitte. I padroni di casa, pagati tra 2.20 e 2.40, sono settimi in campionato e la vittoria tra le mura amiche manca da quattro turni. In casa hanno segnato 15 gol in 8 gare, quindi è facile pronosticare almeno un gol da parte loro che, abbinato alle difficoltà in trasferta degli ospiti, può orientare il pronostico a loro favore.



Randers-Esbjerg (Danimarca, ore 14): i padroni di casa sono ottavi, gli ospiti penultimi. Il Randers in casa vanta 6 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, mentre gli ospiti una vittoria, un pareggio e 7 ko. Appare quindi chiaro come il Randers sia favorito, pur venendo pagato sorprendentemente tra 1.80 e 1.85.