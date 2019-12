Velentino Rossi pronto all'addio, la dichiarazione impensabile: "Quale sarà la mia nuova carriera"

Valentino Rossi, un grande campione che vede la fine della carriera e ne delinea un'altra. Impensabile. Oppure chissà. Il 2020 potrebbe essere l’ultimo anno in MotoGP per il nove volte campione del mondo, che ha ancora un anno di contratto con il team Yamaha.

A quel bivio dovrà decidere se continuare, ma per farlo dovrà essere più competitivo di un 2019 abbastanza deludente. "L’anno prossimo sarà cruciale per la MotoGP perché mi scade il contratto con Yamaha e dovrò decidere purtroppo abbastanza presto se continuare o meno. Abbiamo fatto dei cambiamenti nella squadra e vediamo se riusciamo ad essere più competitivi e veloci. Per continuare a correre dobbiamo essere più veloci di quest’anno o è meglio smettere", ha spiegato Valentino a Sky Sport 24. In ogni caso per lui c’è un possibile futuro nelle gare Endurance con le GT3. "Penso che posso fare un’altra decina di anni di corse in auto" ha detto esplicitamente il Dottore, che è impegnato nella 12 ore del Golfo a Abu Dhabi insieme al fratellino Luca Marino e all’amico di sempre Uccio Salucci.