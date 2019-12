La Bartoccini FortInfissi manda ko le campionesse del mondo

Dalla Cina al PalaBarton con le panterine. Dopo la sbornia mondiale con il titolo intercontinentale, le cinque gare in sei giorni e le fatiche del fuso orario, Santarelli lascia a casa tutte le big protagoniste della conquista del titolo iridato. Non c'è l'attesissima super Paola Egonu, Mvp in Cina e stella della nazionale azzurra. Non ci sono Sylla, Folie, Wolosz, De Kruiff e Hill. In pratica non c'è nessuno, se non tante giovani di belle speranze accompagnate dall'esperienza di Indre Sorokaite unica superstite del trionfo in terra d'Oriente insieme a capitan De Gennaro che però se ne sta in panchina. In campo una squadra con età media di 22 anni. Alla fine ne approfitta Perugia che infligge il primo ko alla Imoco Conegliano iridata e vince la seconda gara stagionale, anche se non riesce ad abbandonare l'ultimo posto.

IL TABELLINO

Bartoccini FortInfissi Perugia-Imoco Volley Conegliano 3-2

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Demichelis 1, Montibeller 24, Menghi 3 Casillo 4 Bidias 24 Lazic 12 Bruno, Cecchetto, Strunyak 5, Pascussi 1. All. Bovari

Imoco Volley Conegliano: Sorokaite 16, Natalizia, Cagnin 3 Eze Geerties 13 Fersino Botezat 11 Ogbogu 21 Enweonwu 8 Gennari 3 Eckl, Cortella, De Gennaro. All. Santarelli.

Arbitri: Gasparro e Cesare.

Parzialiset: 25-15, 23-25, 25-18, 17-25, 15-10.

Luca Mercadini