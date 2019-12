Tutte le tappe della Tirreno-Adriatico 2020. La quarta parte da Terni. Al via anche Nibali - LE ALTIMETRIE

Il tracciato

Presentata a San Benedetto del Tronto la 55^ edizione della Tirreno-Adriatico, gara di ciclismo in programma dall’11 al 17 marzo 2020 e organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport. Percorso che strizza l’occhio a corridori completi che senza la cronosquadre iniziale dovranno affrontare l’arrivo in salita a Sassotetto, la cronometro finale a San Benedetto del Tronto oltre a tre tappe adatte ai velocisti e due mosse e insidiose adatte ai finisseur. La quarta frazione, quella probabilmente decisiva per la classifica generale, partirà da Terni che torna ad ospitare la Corsa dei Due Mari sette anni dopo l'ultima volta.

Vincenzo Nibali, due volte vincitore della Tirreno-Adriatico (2012, 2013) ha annunciato sarà al via dell’edizione 2020.