Il cugino dell'ex juventino Kean pronto ad approdare in un club umbro

Lui è il cugino del più celebre Kean, ex juventino ora all'Everton in Premier League e grande promessa del calcio italiano e della nazionale azzurra. Si chiama Massimo Goh, ha 20 anni e di professione fa l'attaccante. Scuola Juventus, si è svincolato dalla Cavese, Serie C, girone C. Piace, e molto al Foligno del diesse Cuccagna. ma la concorrenza è forte, a cominciare dal Grosseto.

Luca Mercadini