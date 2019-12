Un'umbra spopola ai mondiali di Tarragona in Spagna

Luigia Baggetta, ternana, è giunta quarta ai mondiali di Body Fitness che si sono svolti a Tarragona in Spagna. Atleta professionista e personal trainer ha sfiorato il podio internazionale a conferma di un'ascesa continua come testimoniato dagli ultimi successi in campo italiano, nelle gare di Napoli e Roma. In Spagna l'Italia era rappresentata da 33 atleti nelle diverse categorie su un totale di 300 partecipanti. Nel gruppo master women's body fitness over 45 ha messo alle spalle campionesse affermate di Argentina, Spagna e Francia. Ora la attendono nuove sfide e importanti sfide, visto la decisione di diventare atleta professionista.

Luca Mercadini