Trofeo Fagioli, data e tutte le novità dell'edizione 2020

A coronamento di un 2019 da urlo, al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche è stata riconosciuta la conferma delle massime titolazioni tricolori e della tradizionale data di agosto per il Trofeo Luigi Fagioli 2020. La classica cronoscalata umbra vivrà la 55esima edizione consecutiva (un record nei record) dal 21 al 23 agosto 2020 a Gubbio, ripresentando la doppia validità di Campionato e Trofeo Italiano Velocità Montagna (CIVM e TIVM), le due più prestigiose serie promosse da Aci Sport nella specialità delle corse in salita. Ma non solo, perché una delle probabili novità riguarderà le auto elettriche e la possibilità di ospitare anche il nuovo campionato monomarca "full electric" che nel 2020 vedrà impegnata l'ultima generazione di Smart a zero emissioni in otto prove del CIVM, tra le quali appunto Gubbio.