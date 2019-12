Milinkovic Savic, ladri svaligiano la sua villa mentre il giocatore della Lazio segna alla Juventus

Il giocatore della Lazio segna alla Juventus e in quel momento i ladri entrano nella sua villa e mettono a segno il colpo. I malviventi hanno infatti svaligiato la casa di Milinkovic-Savic a Formello. Mentre il centrocampista serbo segnava alla Juventus in campo, i ladri hanno ripulito l'abitazione. Sergej Milinkovic-Savic è stato autore del secondo gol biancoceleste nella sfida contro i bianconeri che è stata vinta dalla Lazio per 3-1. Felicità per l'impresa e la prodezza personale, amarezza al ritorno a casa. I ladri gli hanno portato via Rolex, un Hublot e qualche migliaio di euro in contanti. I ladri erano incappucciati e sono entrati in casa da una finestra aiutandosi con un piede di porco.